Два человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Курске

Мужчина доставлен в больницу, прохожую девочку поцарапало осколком стекла, от госпитализации она отказалась, сообщили в МЧС, без уточнения возраста пострадавших. По словам спасателей, причиной взрыва стала утечка из газовой плиты. На месте инцидента работают следователи, передает ТАСС.