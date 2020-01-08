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02:07, 08 января 2020

Два человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Курске

Мужчина доставлен в больницу, прохожую девочку поцарапало осколком стекла, от госпитализации она отказалась, сообщили в МЧС, без уточнения возраста пострадавших. По словам спасателей, причиной взрыва стала утечка из газовой плиты. На месте инцидента работают следователи, передает ТАСС.



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