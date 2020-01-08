В Белом доме заявили, что иранский генерал Сулеймани планировал убийства американских дипломатов и военных

Именно по этой причине Дональд Трамп одобрил авиаудар, сказал в эфире телеканала «Фокс ньюс» помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Сулеймани был убит в пятницу. Он считался одним из самых влиятельных людей в Иране. Власти страны пообещали США ответить.