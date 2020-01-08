Российских наемников, которые вернулись из Сирии и Ливии, бесплатно лечат в одной из клиник Петербурга

Как утверждает агентство «Рейтер», такие услуги оказывает медцентр «Согаз», который принадлежит одноименной страховой компании. «Рейтер» отмечает, что ее руководители якобы связаны с родственниками президента Владимира Путина. Как пишет агентство, гендиректор клиники отказался от комментариев и посоветовал журналистам забыть о медицинском центре.

Частные военные компании в России запрещены законом. Факты присутствия российских наемников в Сирии и других странах российские власти отрицают.