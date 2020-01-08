Открытый чемпионат Австралии по теннису могут провести на крытых кортах из-за лесных пожаров

Организаторы турнира серии Большого шлема пообещали, что будут работать кондиционеры с фильтрами очистки воздуха, передает агентство «Рейтер». Соревнования начнутся 20 января. Ранее семикратный победитель турнира серб Новак Джокович предложил их перенести. В Австралии сгорели 6,5 миллионов гектаров леса и 2 тысячи жилых домов, погибли миллионы животных. Дым от пожаров накануне достиг Чили и Аргентины.