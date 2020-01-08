В Севастополе мужчина в костюме Деда Мороза во время представления облил ребенка кипятком

Полиция проводит проверку, передает РИА. Как пишет «Комсомольская правда», 31 декабря приглашенный артист показывал фокус и поставил на голову школьнику стакан с кипятком, который опрокинулся ему на лицо. Мальчик с ожогом был госпитализирован.