В Триполи прибыли первые военные из Турции

В правительственных войсках заявили, что теперь могут сбивать самолеты Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, передает ТАСС. В столице страны базируется правительство национального согласия, признанное ООН, которое ранее обратилась за поддержкой к Анкаре. США и Евросоюз призвали Турцию отказаться от военной помощи одной из сторон конфликта.