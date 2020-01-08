На похоронах генерала Сулеймани в Иране погибли более 50 человек

Свыше 200 пострадали, сообщает иранское агентство ИСНА со ссылкой на врачей. По данным медицинских служб, давка произошла из-за слишком большого количество участников траурной церемонии, которые приехали в родной город Сулеймани Керман. Командующий силами специального назначения Корпуса стражей исламской революции был убит в пятницу в Ираке американским авиаударом. Власти США заявили, что он планировал убийства американцев.