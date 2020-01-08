Сирии вновь нужна помощь России в борьбе с теми, кого Дамаск называет террористами

Президент страны Башар Асад обсудил на встрече с Владимиром Путиным планы по ликвидации террористов в провинции Идлиб, сообщило накануне сирийское агентство САНА. Путин вчера внезапно прилетел в Дамаск и побывал на российской военной базе, а затем отправился в Турцию, где сегодня вместе с турецким лидером торжественно откроет газопровод «Турецкий поток».
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