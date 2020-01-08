Сегодня пройдет 4 этап ралли-рейда Дакар 2020

Участникам предстоит преодолеет почти 500 километров по аравийским пескам.

453 километра между Неомом и Аль-Улой новое и весьма суровое испытание для всех, кто отважился выйти на дистанцию этой автомобильной многодневки. Конечная точка – деревня призрак Аль Уна, которой более тысячи лет. После того, как жителей переселили, причем весьма не давно в населенный пункт поблизости Аль-Ула стала настоящим историческим необитаемым призраком, но до нее еще нужно добраться. В этом году среди участников в классе грузовиков нет знаменитого голландца Жерара де Роя и противостояние будет вполне братским – Белоруссия – Россия, МАЗ против КАМАЗов. По первым этапам наметились весьма неожиданные результаты. Сергей Вязович не отстает от наших, более того, опережает их, а среди россиян лучшим стал Дмитрий Со тников, а вовсе не победители ралли прошлых лет Андрей Каргинов и Эдуард Николаев.

В это году в Дакаре решил принять участие знаменитый пилот Формулы-1 испанец Фернандо Алонсо, но он узже успел попасть в аварию и серьезно отстает.