В российские аэропорты возвращаются курительные комнаты. Соответствующий закон сегодня вступил в силу

Запрет на курение на территории аэропорта в России действовал на протяжении шести лет. Покурить, не нарушив закон, можно было только за пределами воздушной гавани, на расстоянии не меньше 15 метров от терминала.

Впрочем, перспектива быть оштрафованным на 2 тысячи рублей останавливала не всех. Зависимые от табака граждане, особенно те, кто уже прошел регистрацию на рейс, на свой страх и риск курили в туалетах. Законодатели поняли, что закон в нынешнем виде не защищает пассажиров от табачного дыма в должной мере.

Депутаты прописали для курилок требований. Они должны быть оборудованы системами вентиляции, курительные комнаты не должны быть видны из других помещений, но располагаться они могут, в том числе в залах ожидания для пассажиров, прошедших предполетный досмотр.

Руководство «Шереметьево» ранее обещало открыть в январе 14 курительных комнат. В другом московском аэропорту – «Домодедово» — пока изучают возможность организации подобных помещений для нужд курильщиков.