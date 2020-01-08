Сбежавший в Ливан Карлос Гон сегодня даст пресс-конференцию в Бейруте

30 декабря экс-глава Nissan тайно покинул Японию, где находился под домашним арестом по делу о финансовых махинациях.

Как ожидается, на сегодняшней пресс-конференции Карлос Гон, имя которого уже больше недели не сходит с первых полос мировой прессы, расскажет о деталях своего побега из Токио. До этого он предпочитал хранить молчание по поводу последних событий, ограничившись лишь заявлением о том, что спланировал побег в одиночку и его семья не имеет к этому отношения.

О побеге экс-главы Nissan, который находился под подпиской о невыезде по делу о финансовых махинациях, стало известно 31 декабря. По данным СМИ, Гона доставили на борт бизнес-джета в ящике из-под музыкальных инструментов. Таким образом он долетел до Стамбула, после чего сделал пересадку и приземлился в Бейруте.

На свободе бывший топ-менеджер оказался в марте прошлого года – его отпустили под залог почти в 14 миллионов долларов, эта сумма стала рекордной в истории Японии. После побега суд Токио конфисковал деньги.

По утверждению самого Гона, он решил бежать от «несправедливого и политического преследования», которому подвергался в Японии.