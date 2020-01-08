Глава венесуельской оппозиции Хуан Гуайдо принес присягу на трибуне Национальной ассамблеи

Для этого он прорвался в здание парламента.

Несмотря на сопротивление венесуэльской полиции, несколько десятков оппозиционных депутатов смогли открыть двери в парламент и захватить трибуну. Сначала, они спели на ней национальный гимн, а затем Хуан Гуайдо, положив руку на Конституцию, зачитал оттуда клятву. Он призвал сограждан объединяться и пообещал нормализовать ситуацию в стране.

Онлайн-телеканал «Уве-пе-ай ТВ» сообщает, что после этого в здании начались перебои с электричеством, и депутаты были вынуждены освещать зал с помощью мобильных телефонов.

Теперь в стране есть два человека, которые считают себя главой Национальной ассамблеи. В минувшее воскресенье, когда проходили выборы, Гуайдо не пустили в парламент, и депутаты были вынуждены проводить голосование вне его стен. Внутри тем временем, на выборах победил Луис Парра, который пользуется поддержкой президента Николаса Мадуро. Теперь обе стороны считают друг друга нелегитимными.

Двоевластие в Венесуэле длится с января прошлого года. Тогда оппозиция не признала президентские выборы, на которых победил Николас Мадуро, и объявила временным главой государства Хуана Гуайдо.