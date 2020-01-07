Владимир Жириновский назвал эпизод с раздачей денег на Красной площади «вырванным из контекста»

В разговоре с «Эхом» лидер ЛДПР отметил, что пресса привела лишь небольшой момент видео, на котором он в шутливой манере общался с окружающими. Никакого возмущения в связи с тем, что Жириновский использовал слова о «крепостных и холопах» окружающие не выражали – заметил он. По словам главы партии, политическая организация уже 30 лет дарит гражданам какие=то подарки, в том числе и деньги. Слово же «холопы» давно не имеет негативного оттенка. Оно означает «бесправный человек», каких в стране «у нас миллионы» — добавил Жириновский.
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