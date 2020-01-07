Z Архив новостей новости
5 14 6 1125
23:03, 07 января 2020

Владимир Жириновский назвал эпизод с раздачей денег на Красной площади «вырванным из контекста»

В разговоре с «Эхом» лидер ЛДПР отметил, что пресса привела лишь небольшой момент видео, на котором он в шутливой манере общался с окружающими. Никакого возмущения в связи с тем, что Жириновский использовал слова о «крепостных и холопах» окружающие не выражали – заметил он. По словам главы партии, политическая организация уже 30 лет дарит гражданам какие=то подарки, в том числе и деньги. Слово же «холопы» давно не имеет негативного оттенка. Оно означает «бесправный человек», каких в стране «у нас миллионы» — добавил Жириновский.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Уродливые гримасы рушащегося однополярного мира Союзничество с США только внешне выглядит как романтичное сотрудничество во имя ценностей, мира и демократии. На поверку, как только игра заходит не по американским правилам — тут и «сказке» совсем другой конец…

5 124 6 10177 06.01
Kиран, ирак, сша, политика, военные, конфликты, мнения
Новости

Reuters: Частный международный медцентр «Согаз» в Петербурге лечит российских наемников, раненых в Сирии и Ливии Как отмечает Reuters, клиника принадлежит страховой компании «Согаз», среди ее топ-менеджеров и владельцев есть родственники Владимира Путина и других лиц, связанных с президентом…

5 49 6 5435
Блоги

Николай Кофырин социолог

Декабристы — преступники или герои При советской власти декабристы были хорошие, а царь плохой. Теперь наоборот. В фильме «Союз спасения» члены тайных обществ скорее преступники, нежели герои. Нас убеждают, что надо излечиться от либерализма; если бы декабристы победили, то началась бы многолетняя гражданская война…

5 183 6 21028 05.01
Kобщество, фильмы, история, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Вашингтон интересовало изменение расклада в регионе Ключевой является оценка именно Ирака, как государства, подвергшегося ракетному обстрелу со стороны другого государства, и она дана…

5 166 6 20089 03.01
Голосование
Имеет ли право президент сверхдержавы отдать приказ о ликвидации госдеятеля другой страны?
5 135 6 16543 03.01
Голосование
Лично вы взяли бы деньги у Жириновского?
5 50 6 6327 07.01
Блоги

Алексей Мельников публицист

После захвата Польши Лучший способ разобраться с темой советской внешней политики 1939 года, сближением Сталина и Гитлера, так беспокоящей Путина – прочитать документы о советско-германском сближении и сделать самостоятельные выводы. Тогда многое прояснится…

5 217 6 27655 01.01
Kобщество, история, события
Голосование
Напрягает ли вас обилие мигрантов в новый год на Красной площади?
5 45 6 5937 03.01
Блоги

+ Владимир Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга Владимир Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга Президент ранее говорил, что был там крещен…

5 125 6 16416 07.01
8читать ;смотреть
Kпутин, медведев, праздники, православие, видео, фото, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Логика шоу, а не политики Это даже больше, чем убийство важной фигуры — это ошибка. Вытекающая из типичной американской привычки персонализировать любую проблему: «надо убрать Саддама (Милошевича, Януковича, Каддафи, Бен Ладена и т.п.) и все решится»…

5 84 6 11069 03.01
Kиран, ирак, сша, политика, конфликты, мнения
Блоги

Детям в Омске подарили конфеты с Владимиром Путиным В состав сладости входят водка и острый перец…

5 100 6 14912 07.01
Kдети, омск, путин, события
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Об императоре, герцоге и многих других… Не хочет ли сейчас Трамп в преддверии президентских выборов затмить историю с импичментом и показать себя твердым борцом с терроризмом? Я историк, а не политолог и прогнозов не делаю, но фраза-де ла Мёрта что-то не выходит из головы…

5 61 6 10351 04.01
Kистория, франция, политика, иран, ирак, сша, трамп, военные, конфликты, мнения
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

Надо говорить и помнить об этом Вчерашние советские школьники, хорошие русские да и наверное неплохие чеченские пацаны рубились в кровавой мясорубке, в обмен на их жизни мутили миллиарды, нефть и оружие, а их убивали, предавали, продавали и подписывали миры-перемирия…

5 76 6 13166 02.01
Kвойна, история, чечня, события
Новости

Путин прилетел в Сирию, где посетил командный пункт группировки российских войск Там же он встретился с президентом Башаром Асадом, войскам которого Москва оказывает помощь…

5 60 6 10901
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Вы/мы всё ещё «Шарли»? Разве в России не убивали и не могут убить за слова и статьи? Разве у нас нет самоцензуры, которая работает не хуже цензоров? Вот есть Рамзан Кадыров. А? Что – уже страшно?...

5 78 6 14541 07.01
Kжурналистика, общество, политика, мнения
Блоги

Александр Шумилин востоковед, политолог

Сулеймани. Промежуточное послесловие Реакция в мире на ликвидацию иранского генерала побуждает переосмыслить некоторые понятия и термины… Законная военная акция — террористический акт, совершаемый кадровыми военными с использованием ресурсов одного государства…

5 108 6 23681 07.01
Kиран, военные, конфликты, сша, политика, мнения

Популярное за неделю

Новости

Чехия впервые получила от РФ арендную плату за участки, они были переданы Чехословакией СССР в бессрочное пользование 5 миллионов чешских крон (это примерно 13 миллионов рублей) фирма «Техмаш-Брно», выплатила дочерняя компания российского «Техмашэкспорта», за пользование участками в городе Брно…

5 12 6 24270
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
В 2020 году России вновь весь год опять придется делать сложный выбор между проститутками и инквизиторами…

5 54 6 117695 01.01
#слушать 50:59 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Голосование
Имеет ли право президент сверхдержавы отдать приказ о ликвидации госдеятеля другой страны?
5 135 6 16504 03.01
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Забрать у бывших Ушел из власти Ельцин, стали трясти богачей его поры. Ушел Лужков – вдову Батурину в розыск. Уйдет Путин, начнут трясти… Такая у нас пищевая цепочка – идущие следом пожирают предыдущих…

5 366 6 233427 05.01
Kобщество, власть, мнения
Блоги

+ «Крепостные, холопы — давай, давай» «Крепостные, холопы — давай, давай» Владимир Жириновский раздавал деньги прохожим в центре Москвы…

5 202 6 195586 06.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8243321
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, учитель

6 4323983

Сегодня в эфире