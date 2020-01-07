Суд в США разрешил компании Telegram не раскрывать дополнительную финансовую информацию

Об этом в рамках иска к социальной сети просила Комиссия по ценным бумагам и биржам США. О решении суда сообщает ТАСС.

Американские власти хотели узнать, как именно компания распорядилась почти 2 миллиардами долларов, полученных в ходе первичного размещения токенов своей новой криптовалюты Gram. Вскоре после выхода на биржу, Комиссия предъявила Telegram претензии и добилась простановки ICO. Она сочла, что компания не имела необходимых разрешений на соответствующие операции.