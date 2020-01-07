Дональд Трамп предложил Австралии помощь в борьбе с лесными пожарами

По данным газеты The Hill, об этом американский лидер сказал в ходе телефонного переговора с премьер-министром Скоттом Моррисоном. Он, в свою очередь, поблагодарил Соединенные Штаты в Twittere за поддержку.

Дым от пожаров достиг берегов Южной Америки. Как рассказала «Эху Москвы» Анна Козик из Сиднея, многие местные жители добровольно присоеденились к тушению пожаров.

Козик добавила, что местная пресса сообщает уже о 25 погибших в результате пожаров. Жертвами стихии, по некоторым оценкам, стали полмиллиарда животных и птиц.