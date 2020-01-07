Передислокация американских войск в Ираке, по словам Пентагона, не означает их вывода

Так глава Минобороны США Марк Эспер прокомментировал журналистам сообщения о том, что часть воинского контингента выводится с территории страны. Об этом ранее сообщало агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.

Позавчера парламент Ирака проголосовал за резолюцию с требованием полного вывода иностранных войск. В ответ Дональд Трамп отказался это сделать, пригрозив Багдаду «беспрецедентными санкциями» за враждебные действия. Ситуая в регионе накалилась на фоне убийства иранского генерала Касема Сулеймани.