Блогер из Чечни разбросал перед толпой в Волгограде 200 тысяч рублей

Как пишет новостное издание «Волгоград онлайн», на заранее спланированную акцию за торговым комплексом накануне пришли порядка 300 человек. Интернет-газета Znak.com уточняет, что Мухаммед Насаев – сын помощника главы представительства Чеченской республики в Волгоградской области. В интервью изданию «Блокнот», его отец Тамерлан Насаев пояснил, что его сын встретился с подписчиками по согласованию с фирмой, на которую он работает и которая выделила на эти цели деньги. Он также подчеркнул, что не является госслужащим.