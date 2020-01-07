Компания Boeing рекомендовала пилотам пройти обучение на тренажерах до возобновления полетов лайнеров серии 7373 МАХ

Ранее производитель говорил о том, что летчикам потребуется пройти лишь компьютерный курс в связи с изменениями, внесенными в программное обеспечение самолетов. Компания объяснила новую рекомендацию «приверженностью безопасности» — об этом сообщает Рейтер.

Сегодня же стало известно, что представители Boeing вскоре встретятся с авиационными властями Евросоюза и США для аудита новой прошивки лайнеров 737 MAX. Это ключевой шаг на пути к возвращению в эксплуатацию лайнеров, которые прекратили все полеты после двух крушений в Эфиопии и Индонезии менее чем за один год. Boeing признала, что в обоих случаях перед падением на борту произошел сбой в системе автопилота.