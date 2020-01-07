Евросоюз призвал Турцию прекратить вмешательства в гражданскую войну в Ливии

«Любая эскалация сделает конфликт более затяжным и принесет больше страданий простым людям», — сказал глава дипломатии ЕС Жозепп Борель по итогам встречи с главами МИД Франции, Германии, Великобритании и Италии. Его слова приводит Associated Press.

В прошлом месяце правительство национального согласия Ливии запросило у Турции военной помощи. Это произошло на фоне продолжающихся боевых действий, которые неподалеку от столицы страны ведут войска мятежного фельдмаршала Халифы Хафтара. Сегодня стало известно о прибытии в Ливию первой группы турецких военных.