Украинским гражданам со следующего года усложнят правила въезда в Евросоюз

Чтобы попасть в шенгенскую зону, им предстоит пройти платную авторизацию, — пишет украинский новостной сайт «Обозреватель». Как отмечается, новые правила будут действовать и для других стран, которых ЕС освободил от визовых требований, в том числе, Великобритании и Канады. Граждане этих стран за четверо суток до вылета должны будут заполнить онлайн-анкету, стоимость обработки которой составит 7 евро. В Брюсселе подчеркивают, что абсолютное большинство заявителей будут получать положительный ответ автоматически через несколько минут после подачи заявки. Причинами отказа во въезде могут стать допущенные ранее визовые нарушения или неоплаченный штраф.
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