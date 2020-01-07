Страховая компания «Согаз», по некоторым данным, бесплатно лечит российских наемников

Речь идёт о бойцах, которые получили ранения в Сирии или в Ливии.

Журналисты агентства Reuters нашли в Санкт-Петербурге международный медицинский центр «Согаза», куда уже несколько лет сотрудники ЧВК Вагнер приезжают, если они были ранены за границей. В расследовании отмечается, что об этом рассказали несколько наёмников, их родственники, люди, знакомые с работой частной военной компании и сотрудник самой клиники.

При этом, так и не удалось выяснить каким образом оплачивается это лечение, а мать одного из раненых отметила, что услуги врачей были бесплатными.

Также Reuters отмечает, что по закону власти должны знать о происходящем. Дело в том, что все медицинские учреждения обязаны докладывать в полицию о всех клиентах с боевыми ранениями, это притом, что наёмничество в России также запрещено. Тем не менее какой-либо официальной информации о проверке медцентра «Согаза» от правоохранительных органов не поступало.

Помимо прочего Reuters пишет, что «Согаз» связан с ближайшим окружением президента России. По данным агентства, с компанией связаны племянники Владимира Путина Михаил Путин и Михаил Шеломов, а также предприниматель Юрий Ковальчук.