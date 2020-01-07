Венесуэльская оппозиция снова провозгласила Гуайдо главой парламента

В Венесуэле лидер оппозиции на заседании Национальной ассамблеи прорвался к трибуне и снова принес присягу председателя парламента. Он сделал это после того, как позавчера провластный депутат Луис Парра провозгласил спикером себя. Тогда оппозиция не признала назначение кандидата, лояльного президенту Николасу Мадуро, а сам Гуайдо обвинил власти страны в том, что его соратникам помешали прийти на голосование.

Год назад Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, а также многие страны Евросоюза и Латинской Америки.