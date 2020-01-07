Французский парламент начнет рассматривать проект пенсионной реформы в середине февраля

Об этом сказал премьер-министр Эдуар Филипп в ходе переговоров с лидерами профсоюзов в Париже. Трансляцию вел телеканал BFM. Инициатива властей стала причиной затяжной забастовки в стране. Демонстранты в основном выражают недовольство из-за увеличения пенсионного возраста.

Сегодня несколько десятков человек с символикой французских профсоюзов ворвались в здание филиала международной инвестиционной компании Black rock. Как сообщает ТАСС, поводом стала публикация в прессе, согласно которой, организация рассчитывает получить большую прибыль от реформы, продвигая свои предложения по созданию частных пенсионных фондов.