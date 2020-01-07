Представители Boeing на этой неделе встретятся с авиационными властями ЕС и США для аудита лайнеров 737 MAX

Представители Boeing уже на этой неделе встретятся с авиационными властями Евросоюза и США для аудита программного обеспечения лайнеров 737 MAX. Как передает Reuters, это ключевой шаг на пути к возвращению самолетов в эксплуатацию. Между тем уже на следующей неделе компания может приостановить производство этой модели в связи с тем, что ее сертификация затягивается.

737 MAX прекратили все полеты после двух крушений лайнеров этого типа в Эфиопии и Индонезии менее чем за один год. Boeing признала, что в обоих случаях перед падением на борту произошел сбой в электронной системе помощи пилотам.