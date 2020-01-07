ООН призвала США выполнять визовые обязательства страны пребывания штаб-квартиры организации

Об этом сказал представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик, комментируя отказ Соединенных Штатов выдавать визу министру иностранных дел Ирана Джаваду Зарифу. Он добавил, что эту тему Антонио Гутерриш затронул в разговоре с госсекретарем Майком Помпео, но детали беседы раскрывать не стал.

Решение об отказе в визе произошло на фоне усиления напряженности между двумя странами. После того, как в Багдаде в результате удара американской авиации погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Тегеран пообещал за это отомстить.