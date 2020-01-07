Компания IKEA выплатит родителям двухлетнего ребенка, погибшего при падении комода, 46 миллионов долларов

Как сообщает Associated Press, речь идет об инциденте, произошедшем еще два года назад. Семья погибшего Джозефа Дудека обвинила производителя мебели в том, что он не предупреждал покупателей о необходимости крепить комод к стене, хотя знал об опасности опрокидывания. Модель серии Malm изъяли из продажи в США еще за год до трагедии, но родители мальчика об этом не знали. Сообщается, что всего из-за опрокидывания 32-килограммового комода пострадали или погибли несколько детей. Обращались ли их семьи с иском к IKEA – неизвестно.
2020-01-07T21:02:00+03:00
2020-01-07T21:03:42+03:00
https://echo.msk.ru/news/2567225-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:02, 07 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Декабристы — преступники или герои При советской власти декабристы были хорошие, а царь плохой. Теперь наоборот. В фильме «Союз спасения» члены тайных обществ скорее преступники, нежели герои. Нас убеждают, что надо излечиться от либерализма; если бы декабристы победили, то началась бы многолетняя гражданская война…
Популярное за неделю
Чехия впервые получила от РФ арендную плату за участки, они были переданы Чехословакией СССР в бессрочное пользование 5 миллионов чешских крон (это примерно 13 миллионов рублей) фирма «Техмаш-Брно», выплатила дочерняя компания российского «Техмашэкспорта», за пользование участками в городе Брно…