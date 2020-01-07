Компания IKEA выплатит родителям двухлетнего ребенка, погибшего при падении комода, 46 миллионов долларов

Как сообщает Associated Press, речь идет об инциденте, произошедшем еще два года назад. Семья погибшего Джозефа Дудека обвинила производителя мебели в том, что он не предупреждал покупателей о необходимости крепить комод к стене, хотя знал об опасности опрокидывания. Модель серии Malm изъяли из продажи в США еще за год до трагедии, но родители мальчика об этом не знали. Сообщается, что всего из-за опрокидывания 32-килограммового комода пострадали или погибли несколько детей. Обращались ли их семьи с иском к IKEA – неизвестно.