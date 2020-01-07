Президент Ливана встретился с послом Японии на фоне ситуации вокруг бегства из Токио экс-главы Nissan Карлоса Гона

Об этом сообщает агентство Kiodo. По некоторым данным, дипломат требовал выдать бывшего топ-менеджера и помочь в расследовании обстоятельств его побега. Между Ливаном и Японией нет договора об экстрадиции.

Гон, находившийся под следствием по делу о финансовых махинациях, в конце прошлого года прилетел на частном самолете в Бейрут. Он сказал, что в Японии его ждет не справедливый суд, а политическое преследование. В связи с инцидентом, прокуратура выдала ордер на арест супруги Гона и выясняет личности людей, которые помогли ему беспрепятственно улететь из страны.