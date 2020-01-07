Лидер венесуэльской оппозиции вместе со сторонниками прорвался через полицейское оцепление в здание парламента. Заседание началось при повышенных мерах безопасности после того, как спикером был избран лояльный президенту Николасу Мадуро Луис Парра. Хуан Гуайдо, которого не пустили на голосование, назвал это назначение недействительным. Сегодня он прорвался к трибуне и снова произнес слова присяги. Его речь транслировал местный телеканал Уве-Пэ-И.

Во время речи Гуайдо, сторонники политика освещали трибуну мобильными телефонами, так как в здании отключили электричество.

Внутриполитический кризис в стране не прекращается уже год. Гуайдо называет себя временным президентом. В этом статусе его признает ряд стран Запада и Латинской Америки.