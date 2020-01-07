Экипаж российской команды «КамАЗ-Мастер» выиграл третий этап ралли «Дакар»

На преодоление участка протяженностью более 500 километров Сергею Каргинову потребовалось меньше 4 часов. На пять минут позже финишировал белорус Сергей Вязович на МАЗе. Замкнул тройку лидеров еще один представитель «КамАЗ-Мастер» Антон Шибалов. Ралли «Дакар» в этом году впервые в истории проводится в Саудовской Аравии. Первые 30 лет марафон проходил преимущественно по территории Северной Африке и финишировал в столице Сенегала, Дакаре. Однако, после того, как в 2008-м году гонку отменили из-за террористической угрозы, она была перенесена в Южную Америку.