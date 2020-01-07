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20:31, 07 января 2020

Сеть магазинов «Вкусвилл» предупредила о мошенниках, которые пытаются похитить личные данные клиентов

Как говорится на сайте ритейлера, злоумышленники создали рассылку, в которой обещают 2 тысячи баллов на бонусную карту. Для этого нужно ввести личные данные на сайте, название которого похоже на «Вкусвилл», но содержит ошибку. Представитель «Вкусвилла» предполагает, что злоумышленники хотят получить номера телефонов покупателей, чтобы использовать их «в других мошеннических действиях».



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