Фейсбук ужесточил борьбу с поддельными видео

Об изменениях в политике социальной сети сообщила вице-президент компании Моника Бикерт. Речь идет о так называемых DeepFakes – видео, для манипуляции с которыми используют искусственный интеллект и нейросети. Для проверки таких роликов создана группа модераторов. Ролики, признанные поддельными, будут меньше отображаться в ленте, а пользователей, которые попытаются ими поделиться, соцсеть предупредит, что видео недостоверно.
2020-01-07T20:30:00+03:00
2020-01-07T20:32:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2567215-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:30, 07 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Декабристы — преступники или герои При советской власти декабристы были хорошие, а царь плохой. Теперь наоборот. В фильме «Союз спасения» члены тайных обществ скорее преступники, нежели герои. Нас убеждают, что надо излечиться от либерализма; если бы декабристы победили, то началась бы многолетняя гражданская война…
Популярное за неделю
Чехия впервые получила от РФ арендную плату за участки, они были переданы Чехословакией СССР в бессрочное пользование 5 миллионов чешских крон (это примерно 13 миллионов рублей) фирма «Техмаш-Брно», выплатила дочерняя компания российского «Техмашэкспорта», за пользование участками в городе Брно…