Фейсбук ужесточил борьбу с поддельными видео

Об изменениях в политике социальной сети сообщила вице-президент компании Моника Бикерт. Речь идет о так называемых DeepFakes – видео, для манипуляции с которыми используют искусственный интеллект и нейросети. Для проверки таких роликов создана группа модераторов. Ролики, признанные поддельными, будут меньше отображаться в ленте, а пользователей, которые попытаются ими поделиться, соцсеть предупредит, что видео недостоверно.