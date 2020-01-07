Американский корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане

На борту аппарата полторы тонны груза, который он забрал с Международной космической станции, — говорится в Твиттере компании SpaceX. Нынешний полет – уже 19 в рамках программы NASA по доставке грузов на МКС. Для очередной миссии использовали капсулу, которая уже дважды – в 2014 и в 2017 годах – побывала на орбите. В числе прочего, Dragon доставил на станцию оборудование для научных экспериментов и платформу для установки на внешней поверхности МКС, где будут храниться роботы в тот период, когда они не используются астронавтами.
2020-01-07T20:02:00+03:00
2020-01-07T20:04:30+03:00
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20:02, 07 января 2020
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