Американский корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане

На борту аппарата полторы тонны груза, который он забрал с Международной космической станции, — говорится в Твиттере компании SpaceX. Нынешний полет – уже 19 в рамках программы NASA по доставке грузов на МКС. Для очередной миссии использовали капсулу, которая уже дважды – в 2014 и в 2017 годах – побывала на орбите. В числе прочего, Dragon доставил на станцию оборудование для научных экспериментов и платформу для установки на внешней поверхности МКС, где будут храниться роботы в тот период, когда они не используются астронавтами.