Актер Крис Хемсворт пожертвовал $1 миллион на борьбу с лесными пожарами в Австралии. Континенту нужна любая поддержка, каждый может внести свой вклад. Об этом Хемсворт рассказал в своем Инстаграме.

«Пожары до сих пор продолжаются. Огонь уничтожает всё живое. Нам очень нужна ваша поддержка и ваши пожертвования. Я скину миллион долларов. Надеюсь, что многие из вас тоже поучаствуют, важна любая сумма, буквально каждый доллар. Деньги идут непосредственно пожарным, которые бьются с огнем на передовой, а также пострадавшим и всем, кто нуждается в помощи».

За первую неделю января австралийская комедийная актриса Селеста Барбер собрала на борьбу с пожарами больше 40 миллионов долларов. В своем фейсбуке она выложила пост с просьбой о помощи, на которую откликнулись больше миллиона человек со всего мира.