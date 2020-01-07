Российские власти в прошлом году потратили на закупку премиальных авто почти 2 миллиарда рублей

Такие данные со ссылкой на портал госзакупок приводит сайт «МБХ медиа». Самые крупные тендеры разместила структура управделами президента. Закупки также организовывали министерство обороны, «Газпром», «Росатом» и «Атомстройэкспорт». Кроме того, на дорогие автомобили потратились прокуратура Ингушетии, МОЭСК и «Ростелеком».