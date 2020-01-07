Мультфильм «Холодное сердце-2» стал самой кассовой анимационной лентой в истории. Как передает ТАСС со ссылкой на сайт Box Office Mojo, работа студии Disney собрала свыше 1 миллиарда 300 миллионов долларов, обогнав по этому показателю первую часть мультфильма. На третьем месте соответствующего рейтинга – анимационная лента «Суперсемейка-2».

Отмечается, что современная компьютерная версия мультфильма «Король лев» собрала в прокате больше полутора миллиардов долларов, но в Disney отказываются назвать эту картину мультфильмом. По мнению студии, это фотореалистичное кино.