Гринпис обвинил Россельхоз в занижении данных о лесных пожарах в 60 раз

Представители экологической организации изучили доклад об охране окружающей среды, опубликованный на сайте Минприроды еще перед новым годом. Из документа следует, что площадь пожаров в лесах составила 70 тысяч гектаров. В то же время, на сайте отдела технологий спутникового мониторинга Института космических исследований РАН, площадь погибших лесов оценивается в четыре с лишним миллиона гектаров. Речь идет об отчете за 2018-й год. Данных о прошлом годе нет. По предварительным оценкам, они могут быть еще в полтора раза выше.
2020-01-07T19:31:00+03:00
2020-01-07T19:32:02+03:00
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19:31, 07 января 2020
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