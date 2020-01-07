Гринпис обвинил Россельхоз в занижении данных о лесных пожарах в 60 раз

Представители экологической организации изучили доклад об охране окружающей среды, опубликованный на сайте Минприроды еще перед новым годом. Из документа следует, что площадь пожаров в лесах составила 70 тысяч гектаров. В то же время, на сайте отдела технологий спутникового мониторинга Института космических исследований РАН, площадь погибших лесов оценивается в четыре с лишним миллиона гектаров. Речь идет об отчете за 2018-й год. Данных о прошлом годе нет. По предварительным оценкам, они могут быть еще в полтора раза выше.