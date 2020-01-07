Полиция Венесуэлы оцепила здание парламента в первый день работы под председательством нового спикера

Позавчера Луис Парра назвал себя главой Национальной ассамблеи, однако, оппозиция во главе с Хуаном Гуайдо не признала его назначение, сославшись на отсутствие кворума. Политических оппонентов Парры не пустили на заседание. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал «Уве-Пэ-И», сегодня Гуайдо и его сторонники прорвали оцепление правоохранителей и глава оппозиции обратился к своим сторонникам с основной трибуны в зале заседаний. Кроме того, он объявил себя главой парламента и снова принес присягу. Из-за перебоев с электричеством, сторонники политика освещали трибуну мобильными телефонами.

Внутриполитический кризис в стране не прекращается уже год. Гуайдо называет себя временным президентом. В этом статусе его признает ряд стран Запада и Латинской Америки.