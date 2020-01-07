Сегодня в полуфинале Кубка Английской Лиги сыграют земляки – клубы «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити»

Кубок Английской Лиги верен традициям. Турнир проводится по принципу выбывания участников после первого поражения, за исключением полуфиналов, которые состоят из двух матчей.

Самый титулованный клуб здесь – «Ливерпуль», бравший трофей 8 раз. Учитывая нынешнюю форму мерсисайдцев, подопечные Юргена Клоппа могли бы замахнуться на очередную победу. Вот только из-за участия команды в клубном Чемпионате мира в четвертьфинале Кубка «Ливерпулю» пришлось выставить резервистов, которые предсказуемо получили 0:5 от Астон Виллы.

Клубы из Манчестера тоже успешно выступают в Кубке Лиги. У «Юнайтед» – 5 титулов, у «Сити» – 6, включая и прошлогодний. В начале декабря в Премьер Лиге МЮ обыграл земляков на выезде. Но в двухматчевом противостоянии специалисты ставят на команду Гвардиолы.

Полуфинал Кубка Лиги начнется в 23 часа. Трансляция на Матч ТВ.