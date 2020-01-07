Российских наемников, раненных в военных операциях, по некоторым данным, лечила частная клиника в Петербурге

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, медучреждение открылось в 2010-ом году и принадлежит страховой компании СОГАЗ. По словам одного из бывших бойцов ЧВК Вагнера, он лечился там вместе с пятью другими наемниками. Медицинские услуги были бесплатными, кто покрыл расходы – неизвестно. Отмечается, что в числе топ-менеджеров СОГАЗа есть родственники Владимира Путина и других лиц, связанных с президентом. По данным Reuters, глава медучреждения поддерживает деловые отношения со старшей дочерью главы государства Марией Воронцовой. Сам он в ответ на запрос агентства посоветовал ему забыть о клиниках СОГАЗа.