Российских наемников, раненных в военных операциях, по некоторым данным, лечила частная клиника в Петербурге

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, медучреждение открылось в 2010-ом году и принадлежит страховой компании СОГАЗ. По словам одного из бывших бойцов ЧВК Вагнера, он лечился там вместе с пятью другими наемниками. Медицинские услуги были бесплатными, кто покрыл расходы – неизвестно. Отмечается, что в числе топ-менеджеров СОГАЗа есть родственники Владимира Путина и других лиц, связанных с президентом. По данным Reuters, глава медучреждения поддерживает деловые отношения со старшей дочерью главы государства Марией Воронцовой. Сам он в ответ на запрос агентства посоветовал ему забыть о клиниках СОГАЗа.
2020-01-07T19:02:00+03:00
2020-01-07T19:06:11+03:00
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19:02, 07 января 2020
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