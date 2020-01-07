Парламент Испании утвердил премьер-министра

Этого не могли сделать с прошлой весны.

Главой исполнительной власти стал лидер Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес. Он победил во втором туре с перевесом в два голоса. За него проголосовали 167 парламентариев, а против – 165 при 18 воздержавшихся. Новый премьер-министр будет возглавлять коалицию своей партии, и левого движения Unidos podemos, — пишет испанская газета ElPais.

Это правительство может начать работу уже в среду. Его представители намерены поднять минимальную зарплату, повысить налоги для людей с большим доходом и отменить ряд поправок в трудовое законодательство, которые в прошлом десятилетии ввела Консервативная партия.

Коалиционное правительство появится в республике впервые с конца тридцатых годов. Британская газета TheGuardian объясняет успех Санчеса тем, что голосование проигнорировали члены каталонской левой республиканской рабочей партии. Её депутаты сначала обещали выступить против главы социалистов, но затем принципиально отказались от участия в политической жизни Испании.

Педро Санчесу сорок семь лет, он возглавляет Социалистическую рабочую партию с 2014-го года.