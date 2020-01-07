Компания Samsung презентовала виртуальную клавиатуру для смартфонов

Как отмечается в пресс-релизе южнокорейского производителя, при работе с ней человеку нужно будет сесть за стол и разместить устройство таким образом, чтобы в поле зрения камеры попадали его руки. Пользователь должен нажимать пальцами на поверхность так, как если бы он печатал на обычной клавиатуре. Судя по видеоролику, опубликованному Samsung, виртуальная клавиатура не будет проецироваться на поверхность и скорее подходит для людей, владеющих техникой слепой печати. Пока приложение существует только в виде прототипа.
2020-01-07T18:31:00+03:00
2020-01-07T18:32:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 07 января 2020
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