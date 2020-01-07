Водитель автобуса, попавшего в аварию в Тюменской области, арестован

Как рассказали «Интерфаксу» в полиции, он является уроженцем Таджикистана и имеет российское гражданство. Авария, в ходе которой погибли 2 человека и семеро пострадали, произошла накануне. По данным ГИБДД, водитель, совершая разворот на трассе, не убедился в безопасности маневра, из-за чего произошло столкновение с грузовиком. В региональной Госавтоинспекции отметили, что ранее мужчину привлекали к административной ответственности за нарушение правил использования тахографа, который был в наличии, но не работал.