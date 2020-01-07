Владимир Путин прилетел в Сирию, где посетил командный пункт группировки российских войск. Там же он встретился с президентом Башаром Асадом, войскам которого Москва оказывает помощь. О визите российского лидера Кремль заранее не сообщал. Известно было лишь о завтрашней поездке Путина в Турцию. Встреча глав России и Сирии произошла на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. После того, как американские военные убили иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде, Тегеран пообещал жестоко отомстить.
2020-01-07T18:30:00+03:00
2020-01-07T18:30:53+03:00
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18:30, 07 января 2020
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