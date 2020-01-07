Британская академия кино и телевизионных искусств объявила номинантов этого года

Рекордсменом стал «Джокер» Тодда Филлипса.

Голливудский триллер о суперзлодее из вселенной комиксов про Бэтмена получил сразу одиннадцать номинаций. Теоретически, он может взять почти половину из всех наград в области кинематографии. После «Джокера» идут еще две американские картины, которые представлены по десять раз, это «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино и «Ирландец» Мартина Скорсезе.

При этом в Великобритании многие раскритиковали выбор BAFTA. Люди недовольны тем, что большинство номинантов – люди с белой кожей, — сообщает телерадиокомпания «Би-Би-Си». Она приводит слова кинокритиков, считающих, что академия сознательно игнорирует работу представителей национальных меньшинств. Эти люди писали в Твиттере, что нельзя было допускать ситуацию, при которой актрисы Марго Робби и Скарлетт Йохансон получили по две номинации, в то время как темнокожие артистки в них не были представлены в принципе.

Глава BAFTA Аманда Соня Берри в свою очередь сказала, что также была удивлена, когда впервые увидела список номинантов, но изучив его признала, что в нем действительно собраны самые сильные претенденты этого года.

Церемония награждения BAFTA пройдет второго февраля в Лондоне.