Прокуратура Лос-Анджелеса выдвинула два новых обвинения против голливудского продюсера Харви Вайнштейна

По данным прокуратуры, в феврале 2013 года Вайнштейн изнасиловал двух женщин в Беверли-Хиллз, одна из них будет свидетельствовать в суде в Нью-Йорке. Адвокаты Вайнштейна пока не комментируют новые обвинения.



О домогательствах и насилии со стороны Вайнштейна рассказали более 80 женщин, среди которых известные актрисы. Одной из первых была актриса Роуз МакГоуэн.

Суд наш Вайнштейном начался в Нью-Йорке. Адвокат продюсера Донна Ротунно просила оградить присяжных от влияния СМИ. Суд ходатайство защиты отклонил.