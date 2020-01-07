Российские гонщики столкнулись с проблемами на третьем этапе Дакар 2020, который проходит в Саудовской Аравии

Российские гонщики столкнулись с проблемами на третьем этапе ралли-рейда Дакар 2020, который проходит по Аравийскому полуострову.

Дмитрий Васильев, который выступает на автомобиле Mini Cooper, вынужден был сойти с дистанции. После того, как он оставил позади 283 километра этапа, автомобиль загорелся. И самому Васильеву, и его штурману, украинцу Виталию Евтехову, удалось выбраться из машины, но продолжить гонку они уже не смогли.

Экипаж Дмитрия Сотникова из команды КАМАЗ-Мастер перед третьим этапом занимал второе место после белоруса Сергея Вязовича в классе грузовиков и был лучшим среди россиян, но и он попал в аварию. Выбираясь из высохшего русла реки в пылевой завесе, Сотников не заметил природный каменный бруствер и наскочил на него колесом. Никто из экипажа не пострадал, но повреждения машины оказались весьма серьезными. Балка переднего моста и картер раздаточной коробки требуют сложного ремонта, которым и вынужден был заняться экипаж.

Для Дакара такие ситуации дело обычное. С одной из них столкнулся и знаменитый пилот первой Формулы испанец Фернандо Алонсо. Накануне он тоже налетел на камень и повредил переднюю подвеску. Сам он объяснил происшествие тем, что сто километров ехал вслепую.