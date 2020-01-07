Дым от лесных пожаров в Австралии дошел до Чили и Аргентины

К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке Зеленого континента. В крупных городах ситуация нормализовалась, — рассказала Эху жительница Сиднея Анна Козик. Козик также отметила, что австралийцы добровольно едут в зону бедствия, чтобы помочь пострадавшим.

Несмотря на все усилия пожарных и кратковременные дожди, лесные пожары будут распространяться, — считает руководитель противопожарного проекта Гринпис Григорий Куксин.

По данным Гринпис, в большинстве случаев причина лесных пожаров — деятельность человека.