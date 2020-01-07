Проект документа может быть представлен уже на завтрашнем заседании.
Поводом для нового обострения стали высказывания президента Путина о польском дипломате Юзефе Липском — он был послом Польши в Берлине в 1934-1939 годах. Путин назвал дипломата «сволочью» и «антисемитской свиньей».
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в ответ, что президент России «много раз лгал о Польше и всегда делал это сознательно».
Польский Сейм готовится принять резолюцию против «российской пропаганды, очерняющей Польшу»
Проект документа может быть представлен уже на завтрашнем заседании.