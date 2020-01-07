Патриарх Кирилл вновь раскритиковал недавний закон о профилактике семейного насилия

Патриарх Московский и Всея Руси вновь раскритиковал недавний закон о профилактике семейного насилия. По его мнению, вторжение в семью извне несет негативные последствия. Причины насилия — в отсутствии любви и гармонии в семьях, — уверен Патриарх.

По словам патриарха, Русская православная церковь обеспокоена проблемами семьи, воспитания и образования детей.