Медклиника «Согаза» в Петербурге лечила наемников, раненых в Ливии и Сирии. Она связана с окружением президента России Владимира Путина.

«Согаз» предлагает услуги бойцам «ЧВК Вагнера», по крайней мере, уже четыре года. Об этом сообщает агентство Reuters по результатам собственного расследования. Существование ЧВК уже признали и осудили Соединенные штаты Америки.

Бойцов в клинике «Согаза» лечили бесплатно. Кто оплатили лечение, они не знают. Это десятки тысяч долларов, следует из медицинских документов. Reuters не смог подтвердить это. В частности, долей в «Согазе» владел двоюродный племянник Путина Михаил Шеломов. Сама страховая компания «Согаз» обслуживает «Газпром». Генеральный директор клиники Владислав Баранов, по данным Reuters, поддерживает деловые отношения со старшей дочерью Путина Марией Воронцовой. По телефону Баранов сказал Reuters: «Забудьте о наших клиниках, это мой совет для вас».

В ответ на письменные вопросы он сказал: «Я не хочу с вами общаться». В прошлом году ряд СМИ сообщили, что журналистка Reuters Мария Цветкова якобы незаконно проникла в петербургскую клинику «Согаза» и нарушила врачебную тайну.

Официально Министерство обороны, «Согаз», Мария Воронцова и Кремль не ответили на запросы Reuters.